14 Ноября 2020
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Спорт За рубежом
Стефано Пиоли (2020) | Фото: twitter.com/acmilan

Главный тренер "Милана" заразился коронавирусом

Футбольный клуб "Милан" сообщил о положительном результате теста на коронавирус у главного тренера Стефано Пиоли.

Как сообщается на официальном сайте итальянской команды, тест был проведен сегодня утром. Органы здравоохранения уже проинформированы о положительном результате на COVID-19. Сам 55-летний тренер, у которого в настоящее время нет симптомов болезни, ушел на домашний карантин.

"Все остальные тесты, проведенные командой и персоналом, дали отрицательный результат. Сегодняшняя тренировка отменена. Тренировки перед матчем с "Наполи" возобновятся в понедельник при соблюдении условий проверки, изложенной в федеральном протоколе", - говорится в заявлении "Милана".

Добавим, недавно коронавирусом переболел один из лидеров команды Златан Ибрагимович.

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Главный тренер "Милана" заразился коронавирусом

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Теги: Пиоли, Милан, коронавирус, тренер



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