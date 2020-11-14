Главный тренер "Милана" заразился коронавирусом

Футбольный клуб "Милан" сообщил о положительном результате теста на коронавирус у главного тренера Стефано Пиоли.

Как сообщается на официальном сайте итальянской команды, тест был проведен сегодня утром. Органы здравоохранения уже проинформированы о положительном результате на COVID-19. Сам 55-летний тренер, у которого в настоящее время нет симптомов болезни, ушел на домашний карантин.

"Все остальные тесты, проведенные командой и персоналом, дали отрицательный результат. Сегодняшняя тренировка отменена. Тренировки перед матчем с "Наполи" возобновятся в понедельник при соблюдении условий проверки, изложенной в федеральном протоколе", - говорится в заявлении "Милана".

Добавим, недавно коронавирусом переболел один из лидеров команды Златан Ибрагимович.