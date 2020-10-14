14 Октября 2020
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Криштиану Роналду (2020) | Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду заразился коронавирусом

35-летний португальский футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Федерация футбола Португалии сообщила, что спортсмен чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. О наличии COVID-19 знаменитый футболист узнал во время обязательного тестирования перед игрой сборной.

Из-за болезни Роналду пропускает матч Португалия – Швеция в Лиге наций, который состоится в среду в Лиссабоне.

"У Роналду все отлично. Он очень хорошо справляется с этим, - сказал тренер сборной Португалии Фернанду Сантос. - Болезнь протекает бессимптомно, у него нет проблем. Он даже не знает, как это с ним случилось".

В понедельник нападающий "Ювентуса" опубликовал в Twitter и Instagram фотографию, на которой он и остальные члены сборной Португалии обедают вместе. Все игроки сидели близко друг к другу за столом, а улыбающийся Роналду, по-видимому, сам делал снимок.

Среди футболистов с положительным результатом на COVID-19 недавно оказались Неймар, Килиан Мбаппе, Поль Погба, Пауло Дибала, Анхель Ди Мария, Златан Ибрагимович и Диего Коста.

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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

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Теги: криштиану роналду, коронавирус у футболистов, сборная португалии, лига наций



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