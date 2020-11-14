14 Ноября 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

ЦУМ могут оштрафовать на миллион из-за несоблюдения дистанции в очереди за смартфонами

Московскому ЦУМу грозит штраф до 1 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

По данным оперштаба, в универмаге было обнаружено несоблюдение дистанции в очереди за смартфонами. Там отметили, что магазин не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты.

Представитель администрации ЦУМа приглашен для составления административного протокола. Как уточнили в штабе, речь идет о части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено почти 23 тыс. новых случая коронавируса в 85 регионах страны.

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ЦУМ могут оштрафовать на миллион из-за несоблюдения дистанции в очереди за смартфонами

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Теги: очередь, ЦУМ, штраф, оперштаб



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