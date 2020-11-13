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Экономика В России Москва
(2011) | Фото:Накануне.RU

Чубайс снова вспомнил про "нефтяную лошадь" России: она еще не сдохла, но с нее пора слезать

Глава "Роснано" высказался о зависимости российской экономики от сырьевого сектора и спрогнозировал будущее отрасли, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
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"Каменный век" углеводородов, по мнению Чубайса, не закончится одномоментно. "Это же не какое-то событие, которое - щелкнул, и все, с завтрашнего утра "все, привет, закрыли". Так не будет. Скорее, важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК. ТЭК - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Наша зависимость от нее такая титаническая совсем", - напомнил Чубайс.

"Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке - "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что "да нет, она еще долго будет, ну как же так, столько была, а теперь исчезнет?". Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот", - указал Чубайс.

"А для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики. В этом смысле мы должны реагировать острее, сильнее, мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах надо двигаться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы сохранить наш повышенный потенциал и создать этот новый технологический класс. Поэтому нам, отвечая на ваш вопрос, нужно действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее, с моей точки зрения", - приводит цитату Чубайса РИА Новости.

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Чубайс снова вспомнил про "нефтяную лошадь" России: она еще не сдохла, но с нее пора слезать

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Теги: анатолий чубайс, сырьевая экономика, углеводороды



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