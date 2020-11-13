ЦБ назвал дату, к которой все системно значимые банки должны внедрить систему перевода денег по QR-кодам

Крупнейшие банки России с 1 октября 2021 года должны подключить возможность оплаты покупок с помощью QR-кодов через систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в новой версии положения "О платежной системе Банка России".

РБК отмечает, что в первоначальной версии положения, опубликованной весной этого года, срок введения QR-оплаты был назначен на 1 февраля 2021 года, таким образом нововведение отложено почти на полгода.

В документе говорится, что переводить деньги с помощью QR-кодов смогут друг другу граждане (по инициативе получателя), а также юрлица физикам.

Введение сервиса возможно и раньше, главное - чтобы не позже указанной даты, отметили в ЦБ.

Системно значимыми кредитными организациями (которым предписано внедрить технологию в обязательном порядке) являются 12 банков, в том числе Сбербанк. При этом у него есть собственный аналогичный сервис по проведению расчетов в магазинах с помощью QR-кода, отмечает издание. Сейчас к СБП для проведения QR-платежей подключены 28 кредитных организаций, в том числе системно значимые: ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Росбанк.