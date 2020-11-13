Из московской аптеки изъяли контрафактные лекарства от COVID-19

Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19.

Также в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные лекарства, применяемые при лечении пациентов с коронавирусом, турецкого производства, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Предполагаемая сумма реализации составила более двух миллионов рублей. Точное происхождение препаратов предстоит установить.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения опровергли сообщения о нехватке в аптеках города коронавирусных лекарств, которые используются для лечения коронавируса. Отмечалось, что в учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в т.ч. и антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии