23 Октября 2020
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Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В депздраве Москвы опровергают сообщения о дефиците коронавирусных лекарств в аптеках

В столичном департаменте здравоохранения опровергают сообщения о нехватке в аптеках города коронавирусных лекарств, которые используются для лечения коронавируса.

"Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача. В учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в т.ч. и антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии", - заявили в ведомстве.

Напомним, для лечения коронавируса используются такие препараты каказитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.

В депздраве при этом предостерегают от самолечения в случае коронавируса.

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В депздраве Москвы опровергают сообщения о дефиците коронавирусных лекарств в аптеках

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Теги: москва, аптеки, дефицит лекарств, коронавирус



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