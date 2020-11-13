13 Ноября 2020
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Общество Сибирский ФО Республика Тыва
Рефтинская ГРЭС, уголь, вагон (2015) | Фото: Накануне.RU

В Туве обеспечат льготным углем граждан с доходами ниже прожиточного уровня

В Республике Тыва региональные власти предусматривают субсидирование малообеспеченным cемьям расходов на доставку угля от угольных разрезов до поселений, передает корреспондент Накануне.RU. Чтобы получить эту меру социальной поддержки жители должны до 10 декабря обратиться с заявлением в администрацию поселения.

К заявлению необходимо приложить копии паспорта, документов на жилье, справок о доходах и семейном положении. Порядок предоставления этого вида социальной поддержки разъяснило Министерство топлива и энергетики РТ.

Поддержка предоставляется гражданам в виде талона на приобретение твердого топлива (угля) по фиксированной розничной цене и в объеме, не превышающем указанный в талоне. Льготой могут пользоваться граждане, зарегистрированные и проживающие в жилом помещении с печным отоплением на территории населенных пунктов, удаленных от ближайшего места добычи угля на 90 и более километров.Талоны на приобретение угля выдаются получателям управлениями социальной защиты населения. Талон может быть предъявлен получателем субсидии в топливный склад до 25 декабря текущего года, сообщает портал gov.tuva.ru.

Доход семьи, которая может получить поддержку, должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Кроме того, получатель льготного угля должен являться правообладателем жилья на основании договора социального найма, договора найма жилья, относящегося к специализированному жилфонду, а также документов, подтверждающих право собственности на жилье.

В республике действует проект «Социальный уголь», участниками которого являют многодетные семьи. В 2020 году 3222 семьи получат бесплатный уголь – чуть более 2 тонн.

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В Туве обеспечат льготным углем граждан с доходами ниже прожиточного уровня

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Теги: уголь, малообеспеченные семьи, тува



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