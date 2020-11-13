13 Ноября 2020
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Тюмень (2016) | Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

В Госдуме предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью

Депутаты от ЛДПР запросили в правительстве отзыв на законопроект, который предусматривает отмену штрафов для водителей, которые выезжают на выделенные полосы движения в ряде случаев.

"Полоса для маршрутных транспортных средств", она же "выделенка", она же круглосуточный кошмар автовладельца. Выезжать можно, но редко и сложно. С одной стороны, есть знаки, позволяющие упростить использование выделенной полосы. С другой - организаторы дорожного движения этими знаками пользуются крайне неохотно. Знакомо? Конечно", - пишет председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечают, что по ночам полосы для общественного транспорта пустеют в силу графика работы последнего. "Но при этом никто не отменял плановые выезды поливальных машин или транспорта, отвечающего за чистоту улиц. А аварии? Спокойный, не влияющий негативно на безопасность дорожного движения объезд по выделенке таких непредвиденных помех не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к административной ответственности", - полагает парламентарий.

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В Госдуме предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью

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Теги: выделенная полоса движения, общественный транспорт, штраф



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