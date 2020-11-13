В Челябинске скончались два пациента, эвакуированные после взрыва в больнице

В Челябинске скончались два пациента, эвакуированные из городской больницы № 2 после взрыва кислородной станции. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Скончался в том числе экс-депутат ЗСО, бывший глава Еманжелинска Юрий Горбунов. Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, у него было тяжелое состояние. Также умерла женщина со злокачественным образованием.

В тяжелом состоянии остаются шесть человек, в состоянии средней степени тяжести – 16. Четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии. При этом на ИВЛ нет ни одного пациента из ГКБ ", шесть человек находятся на не инвазивной искусственной вентиляции.

"Преимущественно это положительная динамика. У нас уже 46 человек переведены на базы долечивание, выписаны в удовлетворительном состоянии 68 человек", - отметила Сахарова.

У двух пациентов наблюдается отрицательная динамика.

"Течение этого заболевания достаточно тяжелое и изначально было связано с большим числом сопутствующих заболеваний. Соответственно ухудшилось их состояние", - добавила она.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".