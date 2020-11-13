В Челябинске скончались два пациента, эвакуированные после взрыва в больнице

13 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

В Челябинске скончались два пациента, эвакуированные после взрыва в больнице

В Челябинске скончались два пациента, эвакуированные из городской больницы № 2 после взрыва кислородной станции. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Скончался в том числе экс-депутат ЗСО, бывший глава Еманжелинска Юрий Горбунов. Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, у него было тяжелое состояние. Также умерла женщина со злокачественным образованием.

В тяжелом состоянии остаются шесть человек, в состоянии средней степени тяжести – 16. Четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии. При этом на ИВЛ нет ни одного пациента из ГКБ ", шесть человек находятся на не инвазивной искусственной вентиляции.

"Преимущественно это положительная динамика. У нас уже 46 человек переведены на базы долечивание, выписаны в удовлетворительном состоянии 68 человек", - отметила Сахарова.

У двух пациентов наблюдается отрицательная динамика.

"Течение этого заболевания достаточно тяжелое и изначально было связано с большим числом сопутствующих заболеваний. Соответственно ухудшилось их состояние", - добавила она.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске скончались два пациента, эвакуированные после взрыва в больнице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети