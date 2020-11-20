20 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

Челябинская больница, где произошел взрыв, возобновит работу 26 ноября

В Челябинске городская больница №2, где произошел взрыв кислородной станции, с 26 ноября возобновит прием пациентов. Сегодня губернатор Алексей Текслер проконтролировал ход восстановительных работ в учреждении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В ноябре было принято решение, что после восстановительных работ больницу больше не будут использовать как ковидную базу, она вернется в обычный режим работы.

"Мы приняли решение о том, что с учетом новой инфекционной больницы городская больница №2 вернется к своей обычной деятельности: кардиологической и терапевтической. Проблематика с сердечно-сосудистыми болезнями, кровообращения по-прежнему одна из самых важных в регионе, вернуть эту больницу в свой обычный профиль крайне важно, и это будет сделано, у меня никакого сомнения нет", – подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящий момент ремонтные работы в больнице находятся в завершающей стадии. Заменены окна, подоконники, двери и откосы, отремонтирован потолок.

Подрядчик сдаст объект 25 ноября, а на следующий день начнется прием пациентов.

Кроме того, губернатор побывал в многоэтажке, где в результате взрыва, пострадало шесть квартир. Ремонт в них завершается, поврежденные окна заменены. 22 ноября все работы будут завершены, и жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

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Челябинская больница, где произошел взрыв, возобновит работу 26 ноября

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Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус, ремонт, Алексей Текслер,



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