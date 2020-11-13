"Справедливая Россия" может объединиться с Партией пенсионеров

Электоральное ядро партии "Справедливая Россия" в настоящее время составляет менее 1%, а "периферийный электорат" — в пределах 6%, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

50% россиян вообще не допускали возможности голосования за СР, а допускали — 38%. В августе 2016 года это соотношение составляло 41% на 46%.

Близкие к Администрации президента эксперты считают, что партия Сергея Миронова находится в кризисе, и предлагают ей для прохождения в Госдуму в 2021 году объединиться, например, с Партией пенсионеров.

В "Справедливой России" считают такие оценки заниженными и сливаться с "пенсионерами" не планируют.

ВЦИОМ считает, что люди принимают решение голосовать за "СР" скорее уже на избирательном участке в зависимости от множества факторов, в том числе и от эмоционального состояния в текущий день. При этом нарастить рейтинг справороссам не помогла даже пенсионная реформа, пишет "Коммерсант".

Ранее партия "Единая Россия" определилась, кто из нынешних депутатов-одномандатников имеет низкие шансы на переизбрание на думских выборах 2021 года, сообщили в руководстве "ЕР".

Всего в "красную зону" попали 75 депутатов. Среди них есть, в том числе, представитель Пермского края Игорь Шубин и парламентарий от ХМАО Александр Сидоров.