13 Ноября 2020
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Большой театр (2019) | Фото:Накануне.RU

Большой театр потерял из-за эпидемии 1,2 млрд рублей

Большой театр потерял половину своего дохода за время пандемии коронавируса.

Как сообщил гендиректор ГАБТ Владимир Урин, речь идет о сумме в 1,2 млрд руб.

По словам директора "Ленкома" Марка Варшавера, власти намерены компенсировать театрам убытки. В этом вопросе он сослался на заммэра Москвы Наталью Сергунину. "Она сказала чрезвычайно важную для театров вещь: московское правительство выдает субсидию, которая полностью покроет убытки театров, особенно связанные с выплатой заработной платы и другими моментами", - отметил Варшавер, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в апреле у 34 сотрудников Большого театра был выявлен коронавирус.

Тестирование проводилось за несколько дней до концерта в поддержку участников акции "Мы вместе", который состоялся 11 апреля. Все инфицированные в мероприятии участие не принимали.

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Большой театр потерял из-за эпидемии 1,2 млрд рублей

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Теги: Большой театр, коронавирус, культура



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