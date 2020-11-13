В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

В Госдуму внесен проект закона о переносе начала учебного года в школах на 1 октября.

Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на электронную базу Госдумы, авторы инициативы - ряд депутатов от ЛДПР. Они предлагают провести такой эксперимент до 31 августа 2023 года добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября.

Как следует из пояснительной записке к документу, в настоящее время начало учебного года может переноситься на месяц для учащихся очно-заочной формы обучения и на три месяца для учеников на заочной форме. Такая возможность отсутствует у школьников, обучающиеся очно. Депутаты объясняют актуальность инициативы ограничениями из-за коронавируса.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования.

По словам главы ЦИК, в тех школах, где проводится голосование, проблема разделения учебного процесса и выборов продолжает существовать, поэтому там "проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю".