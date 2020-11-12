В России не выявлено случаев коронавируса у норок – Россельхознадзор

Россельзхознадзор до сих пор не зафиксировал ни одного случая коронавируса у норок в России, сообщили в ведомстве. Мониторинг начался еще весной, тогда же были разработаны тесты для выявления COVID-19 у животных.

В России пока коронавирус выявлялся только у домашних кошек, первый случай был зарегистрирован 21 мая в Москве.

"С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы в дозе 0,5 мл, и в настоящее время у животных не отмечается каких либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения. Помимо этого запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и др.)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, мутировавший штамм вируса был выявлен на фермах по разведению норки в Дании. Власти собирались истребить всех животных – 17 млн особей, но потом отказались от этого плана: уничтожают теперь только зверьков с заразившихся ферм.