12 Ноября 2020
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норка (2007) | Фото: mustela.ferretclub.ru

В России не выявлено случаев коронавируса у норок – Россельхознадзор

Россельзхознадзор до сих пор не зафиксировал ни одного случая коронавируса у норок в России, сообщили в ведомстве. Мониторинг начался еще весной, тогда же были разработаны тесты для выявления COVID-19 у животных.
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"С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы в дозе 0,5 мл, и в настоящее время у животных не отмечается каких либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения. Помимо этого запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и др.)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, мутировавший штамм вируса был выявлен на фермах по разведению норки в Дании. Власти собирались истребить всех животных – 17 млн особей, но потом отказались от этого плана: уничтожают теперь только зверьков с заразившихся ферм.

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В России не выявлено случаев коронавируса у норок – Россельхознадзор

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Теги: норка, дания, мутация коронавируса, россельхознадзор



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