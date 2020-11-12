Психологические последствия коронавируса могут продолжаться до полугода - психиатр

Эксперты оценили влияние коронавируса на психику людей, переболевших им. По словам генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации Петра Морозова, психологические последствия могут проявляться на протяжении полугода.

Эксперт считает, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) характерно для многих переболевших коронавирусом, особенно для тех людей, которые изначально тревожны и легко поддаются стрессам. В то же время есть те, кто и вовсе не ощущает последствий, отметил Морозов во время пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что кросс-культурные аспекты очень важны: каждая страна и каждая нация по-своему переживает пандемию. Морозов вспомнил слова Зигмунда Фрейда о русских, которых знаменитый психолог характеризовал как стойких и бесстрашных людей. "На западе также часто отмечают, что выходцы из СССР в силу коллективизма более стойко переносят стрессы и депрессии", - добавил Морозов. Впрочем, он отметил и такие негативные черты как невнимательное отношение к здоровью и безалаберность в вопросах профилактики.

Специалист подчеркнул, что Ассоциация обеспокоена информацией о суицидах врачей, работавших в "красной зоне", поступающей из некоторых государств.