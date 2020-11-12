Путин подписал указ о размещении миротворческого контингента в Карабахе

Владимир Путин подписал указ о "мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", по которому в регион вводится контингент в 1960 военных со стрелковым оружием и бронетранспортерами (90 единиц), а также автомобильной и специальной техникой (380 единиц).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетки, если за полгода до истечения очередной пятилетки Азербайджан или Армения не заявят о намерении разорвать договоренности.

Контингент будет размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Минобороны поручено обновлять контингент не реже двух раз в год, ФСБ будет следить за беспрепятственным движением людей, автомобилей и грузов на территории Армении.

Правительству России поручено обеспечить контингент материально и выплачивать военным и их семьям необходимое довольствие.