В Минске ввели обязательный масочный режим

В Минске ввели обязательный масочный режим, об этом Минздрав Белоруссии сообщил в телеграм-канале.

Кроме того, в городе усилят контроль за соблюдением требований по борьбе с COVID-19.

Масочный режим введен также во всей Гомельской области, в Могилеве, в Бобруйске и многих других районах.

Напомним, Белоруссия отказывалась вводить режим карантина и не рекомендовала соблюдать самоизоляцию гражданам. В стране на 11 ноября зарегистрировано 109 357 человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за сутки составил 1057 случаев.

Ранее сообщалось о том, что иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Белоруссию из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу, обязаны предоставлять справку об отрицательном тесте на COVID-19.