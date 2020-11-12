12 Ноября 2020
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Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Минске ввели обязательный масочный режим

В Минске ввели обязательный масочный режим, об этом Минздрав Белоруссии сообщил в телеграм-канале.

Кроме того, в городе усилят контроль за соблюдением требований по борьбе с COVID-19.

Масочный режим введен также во всей Гомельской области, в Могилеве, в Бобруйске и многих других районах.

Напомним, Белоруссия отказывалась вводить режим карантина и не рекомендовала соблюдать самоизоляцию гражданам. В стране на 11 ноября зарегистрировано 109 357 человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за сутки составил 1057 случаев.

Ранее сообщалось о том, что иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Белоруссию из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу, обязаны предоставлять справку об отрицательном тесте на COVID-19.

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В Минске ввели обязательный масочный режим

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Теги: минск, коронавирус, масочный режим



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