Правительство продлило до конца года налоговые каникулы для пострадавших отраслей

Михаил Мишустин объявил о продлении еще на три месяца – до конца 2020 года – налоговых каникул для предприятий и компаний из наиболее пострадавших отраслей экономики (туризм, развлечения, культура и т.д.).

"Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу требуются дополнительные меры поддержки. До конца года продлеваем каникулы по налогам и социальным взносам", - рассказал глава правительства на совещании с министрами в четверг.