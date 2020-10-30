ДНР и ЛНР предложили Украине дать им особый статус до 2050 года

ДНР и ЛНР предложили Украине свою "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений. В ответ Украина пообещала изучить этот вариант и представить свой. Что предложили Украине республики Донбасса?

"Нами было представлено компромиссное предложение, способное вывести переговорный процесс из тупика", - сказала полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

В ДНР о деталях плана не сообщается. Но украинское издание "Страна" опубликовало этот документ, который содержит 15 пунктов. Он предложен для того, чтобы его приняла Верховная рада и он вступил в силу как обязательный для исполнения. Он предполагает согласование новых и усиленных мер по прекращению огня, обмен всех на всех, утверждение плана по разминированию на 19 участках и затем вдоль всей линии разграничения, то же касается войск.

Ключевым является пункт о том, чтобы президент Украины внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины в части децентрализации власти. И в переходных положениях конституции записать, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года . Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти определяются отдельным законом Украины. Но эта статья конституции и дополняющий ее закон не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов на референдуме, который должен пройти не ранее 2045 года и не позже 2049 года.

Предложено внести изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, предварительно согласованные в Контактной группе. Согласно изменениям, исполнительная власть на местах будет действовать согласно законам Украины. Но она имеет дополнительные полномочия: решать вопросы административно-территориального устройства внутри отдельных районов, управлять землей, недрами, водными и другими природными ресурсами на своей территории, иметь налоговую автономию, иметь приграничное экономическое сотрудничество с Россией с учетом таможенно-валютных правил Украины, определять официальные языки с учетом статуса государственного языка Украины, определять полномочия народной милиции, назначать руководителей органов прокуратуры и судов, устанавливать праздники. Размещение формирований ВСУ разрешается только после согласия Донецкого и Луганского районных советов. В целом эти требования повторяют основные тезисы неработающего закона об особом статусе.

Другие пункты "дорожной карты" описывают процедурную сторону вопроса - выборов, передачи контроля за границей и т.д.

Документ является внешне более компромиссным и апеллирующим к украинским законам. Но все важные решения не должны приниматься без согласования с "отдельными районами", которые имеют широкие полномочия.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук обещал представить вариант Украины через неделю. Правда, позиция украинской власти не позволяет даже предположить, что она готова к компромиссу с Донбассом.