Еще один медик заразился коронавирусом после вакцинации "Спутником V"

В Кемеровской области один из медиков заразился коронавирусом после введения ему первой дозы вакцины "Спутник V". Об этом заявила первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина.

Она пояснила, что иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы, но окончательно формирование иммунитета продолжается после второй, передает ТАСС.

Всего прививки поставили 42 медицинским работникам региона.

Ранее тесты на COVID-19 у троих медиков в Алтайском крае, которые одни из первых получили российскую вакцину "Спутник V", показали положительный результат.

По предварительным данным, иммунитет у заболевших к моменту встречи с возбудителем коронавируса сформироваться не успел.