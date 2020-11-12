12 Ноября 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый антирекорд по смертности: от COVID-19 за сутки умерло 439 жителей России

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5997

Санкт-Петербург - 1667

Московская область - 729

Нижегородская область - 421

Архангельская область - 340

Красноярский край - 329

Свердловская область - 314

Воронежская область - 309

Ростовская область - 305

Республика Карелия - 301

Хабаровский край - 261

Иркутская область - 258

Забайкальский край - 255

Мурманская область - 251

Республика Коми - 249

Алтайский край - 236

Республика Бурятия - 233

Омская область - 226

Волгоградская область - 223

Республика Крым - 220

Ульяновская область - 218

Приморский край - 215

Республика Саха (Якутия) - 214

Саратовская область - 212

Томская область - 212

Ставропольский край - 210

Пермский край - 201

Ханты-Мансийский АО - 199

Самарская область - 197

Челябинская область - 197

Кировская область - 194

Ямало-Ненецкий АО – 192

Оренбургская область - 190

Тверская область - 185

Кемеровская область - 183

Новосибирская область - 178

Республика Хакасия - 172

Ярославская область - 169

Амурская область - 169

Ленинградская область - 168

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Республика Татарстан - 59

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Севастополь - 55

Республика Марий Эл - 48

Чеченская Республика - 47

Магаданская область - 44

Еврейская АО - 30

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 3

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Новый антирекорд по смертности: от COVID-19 за сутки умерло 439 жителей России

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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