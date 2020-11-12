Новый антирекорд по смертности: от COVID-19 за сутки умерло 439 жителей России
За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5997
Санкт-Петербург - 1667
Московская область - 729
Нижегородская область - 421
Архангельская область - 340
Красноярский край - 329
Свердловская область - 314
Воронежская область - 309
Ростовская область - 305
Республика Карелия - 301
Хабаровский край - 261
Иркутская область - 258
Забайкальский край - 255
Мурманская область - 251
Республика Коми - 249
Алтайский край - 236
Республика Бурятия - 233
Омская область - 226
Волгоградская область - 223
Республика Крым - 220
Ульяновская область - 218
Приморский край - 215
Республика Саха (Якутия) - 214
Саратовская область - 212
Томская область - 212
Ставропольский край - 210
Пермский край - 201
Ханты-Мансийский АО - 199
Самарская область - 197
Челябинская область - 197
Кировская область - 194
Ямало-Ненецкий АО – 192
Оренбургская область - 190
Тверская область - 185
Кемеровская область - 183
Новосибирская область - 178
Республика Хакасия - 172
Ярославская область - 169
Амурская область - 169
Ленинградская область - 168
Пензенская область - 165
Тюменская область - 158
Белгородская область - 157
Брянская область - 157
Краснодарский край - 153
Ивановская область - 147
Курская область - 143
Калининградская область - 143
Удмуртская Республика - 141
Псковская область - 137
Костромская область - 135
Астраханская область - 135
Калужская область - 134
Орловская область - 133
Тульская область - 133
Вологодская область - 132
Новгородская область - 131
Сахалинская область - 126
Республика Алтай - 124
Владимирская область - 118
Тамбовская область - 110
Республика Башкортостан - 110
Рязанская область - 109
Смоленская область - 104
Липецкая область - 99
Республика Дагестан - 99
Республика Тыва - 97
Курганская область - 92
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Мордовия - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 85
Республика Калмыкия - 85
Чувашская Республика - 78
Республика Адыгея - 75
Республика Северная Осетия - 71
Республика Ингушетия - 66
Республика Татарстан - 59
Камчатский край - 58
Севастополь - 55
Республика Марий Эл - 48
Чеченская Республика - 47
Магаданская область - 44
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 3