12 Ноября 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Владимир Зеленский и глава его администрации госпитализированы

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак госпитализированы в больницу "Феофания", передает "Украинская правда".

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", – сообщил помощник главы администрации. Он добавил, что с семьей Зеленский не видится, хотя его жена еще несколько месяцев назад переболела COVID-19.

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Владимир Зеленский и глава его администрации госпитализированы

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Теги: владимир зеленский, госпитализация, коронавирус



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