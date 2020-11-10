Вакцина против COVID-19 от BioNTech и Pfizer доказала свою эффективность на 90%

Вакцина против коронавируса, разработанная BioNTech и Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Специалисты не обнаружили серьезных опасений по поводу безопасности, связанных с препаратом. После этого акций компаний пошли вверх, в Еврокомиссия намерена подписать с немецкой BioNTech и ее партнером из США Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, фармгиганты Pfizer и немецкая BioNTtech, ранее договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3-4.