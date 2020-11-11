Перед зданием правительства Хакасии прошли пикеты в поддержку медиков

В Абакане прошли одиночные пикеты в поддержку медиков и за отставку главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко.

Три человека вышли на площадь перед домом правительства Хакасии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского правительства.

По данным "Хакасия Информ", жители возмущены реакцией Шевченко на видео, на которых медработники, в том числе "фельдшер Полина", заявляют, что здравоохранение в республике находится в состоянии коллапса.

Сообщается, что глава Минздрава накануне пришел на планерку в службе скорой помощи и обозвал медиков предателями.

Напомним, в Хакасии у девушки-фельдшера "скорой помощи" случилась истерика в приемном отделении местной больницы. Ее бригада доставила в медучреждение 90-летнюю пенсионерку с подозрением на коронавирус. Но в больнице принимать бабушку отказались – нет мест.

Ранее медики Хакасии заявили о критической ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе о нехватке мест в больницах. Врачи в обращении президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу пожаловались на то, что в республике до сих пор должным образом не организовано оказание помощи больным COVID-19.