11 Ноября 2020
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Плакат в поддержку фельдшера Полины из Хакасии (2020) | Фото из открытых источников

Перед зданием правительства Хакасии прошли пикеты в поддержку медиков

В Абакане прошли одиночные пикеты в поддержку медиков и за отставку главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко.

Три человека вышли на площадь перед домом правительства Хакасии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского правительства.

Плакат в поддержку фельдшера Полины из Хакасии(2020)|Фото из открытых источников

По данным "Хакасия Информ", жители возмущены реакцией Шевченко на видео, на которых медработники, в том числе "фельдшер Полина", заявляют, что здравоохранение в республике находится в состоянии коллапса.

Сообщается, что глава Минздрава накануне пришел на планерку в службе скорой помощи и обозвал медиков предателями.

Напомним, в Хакасии у девушки-фельдшера "скорой помощи" случилась истерика в приемном отделении местной больницы. Ее бригада доставила в медучреждение 90-летнюю пенсионерку с подозрением на коронавирус. Но в больнице принимать бабушку отказались – нет мест.

Ранее медики Хакасии заявили о критической ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе о нехватке мест в больницах. Врачи в обращении президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу пожаловались на то, что в республике до сих пор должным образом не организовано оказание помощи больным COVID-19.

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Перед зданием правительства Хакасии прошли пикеты в поддержку медиков

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Теги: хакасия, пикеты, медики



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