Небензя: Россия готова к "нелицеприятному разговору" о Навальном в СБ ООН

РФ допускает возможность вынесения на обсуждение в Совет безопасности ООН инцидента с Алексеем Навальным, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный", - заявил Небензя в интервью РИА Новости.

Он заверил, что Москва готова к любому разговору и ничего не утаивает. А вот другие страны "побаиваются" выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что "все это может быть развернуто и в другую сторону", считает дипломат.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

6 ноября Генпрокуратура РФ получила от ФРГ ответ по запросам в отношении Алексея Навального, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по ситуации. Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, на вопросы России Германия не ответила.

В министерстве юстиции ФРГ в ответ заявили, что готовы передать Москве данные об инциденте, однако при условии, что в РФ будет открыто официальное расследование "преступления", сообщает Regnum.