Вузы Москвы и Санкт-Петербурга отправили на "удаленку"

Минобрнауки России перевело все подведомственные высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение.

"Удаленка" продлится до 6 февраля, следует из приказа министра Валерия Фалькова. В других регионах страны образовательные учреждения будут принимать решение об удаленном формате обучения по согласованию с местным Роспотребнадзором, однако руководству вузов поручено предусмотреть меры социальной поддержки студентов, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, в Москве из-за пандемии не будут проводить массовые новогодние мероприятия. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее стало известно о запрете на работу заведений общественного питания Москвы с 23.00 до 6.00 распространят и на новогоднюю ночь. Новогодняя культурная программа в кафе, ресторанах и клубах проводиться не будет.