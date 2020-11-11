В Москве из-за коронавируса не будут проводить массовые новогодние мероприятия

В Москве из-за пандемии не будут проводить массовые новогодние мероприятия. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил "Первому каналу".

"Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские мероприятия", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, запрет на работу заведений общественного питания Москвы с 23.00 до 6.00 распространят и на новогоднюю ночь. Новогодняя культурная программа в кафе, ресторанах и клубах проводиться не будет.

Отметим, что мэр Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса: студентов городских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.