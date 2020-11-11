11 Ноября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, 12-миллиардная тонна нефти (2020) | Фото: www.instagram.com/Наталья Комарова

В Югре в 2021 году добудут менее 230 млн тонн нефти

В Югре в будущем году добудут менее 230 млн т нефти. Об этом губернатор Наталья Комарова сообщила в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени". Отметим, по итогам текущего года добыча составит 210 млн т, хотя по итогам прошлого года этот показатель составил 236,1 млн т, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Мы закладываем объем производства на 2021 г. ниже 230 млн т", - сказала Комарова ТАСС.

Снижение добычи "чёрного золота" в 2020 г. в сравнении с 2019-ым – "очень плохо для экономики".

"Такое уже было в истории добычи в течение предыдущих 15 лет. Это плохо. Для экономики всегда снижение объемов производства понижает эффективность той или иной области экономической деятельности. Тяжело то, что одновременно и стоимость этого продукта на мировых рынках очень волатильна. В итоге под большим риском все те планы – бюджетные, прежде всего – государств, регионов, на которые влияют объемы и стоимость нефти на мировом рынке", - уточнила Комарова.

Сильные идеи для нового времени(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Сильные идеи для нового времени(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим, данные о добыче нефти в Югре содержатся в отчёте губернатора о работе правительства автономии. По этим данным, в 2015 г. в округе добыто 243,1 млн т нефти, в 2016 г. – 239,2, в 2017 г. – 235,3, в 2018 г. – 236,5, в 2019 г. – 236,1.

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В Югре в 2021 году добудут менее 230 млн тонн нефти

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Теги: Наталья Комарова, Сильные идеи для нового времени



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