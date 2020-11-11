Югра оказалась в списке регионов-лидеров по поддержке креативных индустрий

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", назвал Югру в числе регионов-лидеров по поддержке креативных индустрий, об этом сообщили Накануне.RU в Агентстве стратегических инициатив.

"Первыми регионами, которые озаботились формированием правовых условий, законодательства по поддержке креативной индустрии, были Москва (и это понятно – Москва крайне креативный город и по этому показателю не уступает лучшим мировым столицам), Ханты-Мансийский АО, Нижний Новгород, Казань (Республика Татарстан)", - сказал Кириенко.

Активно к процессу "подтягиваются" и другие регионы, уточнил он.