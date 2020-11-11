Мишустин назначил нового главу ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Шаскольского руководителем Федеральной антимонопольной службы.

Другим распоряжением прежний глава ФАС Игорь Артемьев назначен помощником председателя Правительства. Документы размещены на сайте кабмина.

Артемьев возглавлял антимонопольное ведомство с самого его основания в 2004 году (после упразднения антимонопольного комитета). До этого являлся депутатом Думы третьего созыва от фракции "Яблоко", занимал пост замглавы Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Шаскольский до назначения в ФАС занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.