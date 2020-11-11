Госдума окончательно одобрила повышение НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку, изменяющую ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Ко второму чтению в документ по поручению главы кабмина РФ Михаила Мишустина были внесены поправки касательно базы расчета повышенного НДФЛ. Всего было внесено 18 поправок, второе чтение прошло накануне.

Напомним, законопроект поручил разработать президент Владимир Путин. Ожидается, что увеличение НДФЛ в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб. и в 2023 году — 68,5 млрд руб.

Изменения планируется ввести в начале 2021 г., а поступившие в бюджет средства, по инициативе президента РФ, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 млрд руб.