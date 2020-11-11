Банки реструктурировали кредиты россиян на 802 миллиарда рублей - ЦБ

Банки реструктурировали кредиты россиян на 802 млрд руб. (без учета кредитов ИП) – это около 4,1% всего кредитного портфеля населения, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она заверила, что даже если значительная часть реструктурированных кредитов перестанет обслуживаться, то банкам хватит накопленных буферов, чтобы не допустить кризиса.

"Во втором квартале 2020 года количество заявок на кредиты снизилось на 14%, но уже в третьем квартале рост возобновился. Это оказывает значимую поддержку потреблению. По итогам девяти месяцев 2020 года розничное кредитование выросло на 5,9%", - рассказала глава регулятора на совместном заседании экономического блока комитетов Госдумы. Набиуллина сообщила, что "важно не допускать бесконтрольного роста закредитованности, иначе это будет медвежья услуга".

"В предыдущие годы мы наблюдали значительный рост закредитованности населения и нас это тревожило. Мы ужесточали меры по предотвращению этих рисков. Мы ввели показатель долговой нагрузки", - напомнила глава Центробанка.