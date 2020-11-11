У нас еще остается пространство для снижения ключевой ставки – Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по базовому сценарию и текущей ситуации в экономике у регулятора "еще остается пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП)".

На совместном заседании экономического блока комитетов Госдумы Набиуллина рассказала, что смягчение ДКП уже "дало свои результаты, их будет видно и в 2021 году".

"Мы сочли оправданным взять паузу в снижении ставки на последнем заседании совета директоров ЦБ. Это было обусловлено ростом инфляции в октябре и повышенной волатильностью на финансовом рынке", - рассказала Набиуллина о решении оставить ставку на уровне 4,25% (рекордно низкий для России уровень).

При этом глава регулятора напомнила о негативном и даже рисковом сценариях, по которым ДКП будет ужесточаться, инфляция будет расти. Так, рисковый прогноз ЦБ не исключает масштабного кредитного кризиса "в ряде стран", обострения геополитических рисков. Стабилизация инфляции в этом сценарии происходит после 2023 года.