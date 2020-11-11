11 Ноября 2020
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Экономика В России
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Банки просят продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

Российские банки попросили Центробанк в очередной раз перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры на использование преимущественно отечественного программного обеспечения и ИТ-оборудования.

Финансовые организации предлагают продлить переход как минимум до 2027–2028 годов.

Изначально Минцифры предлагало перевести владельцев критической информационной инфраструктуры на использование отечественного ПО с 1 января 2021 года, а на использование оборудования — с 1 января 2022 года, однако банки предупредили о рисках создать риски масштабных перебоев в работе систем, и просили отложить его до 2025–2026 годов.

В конце октября 2020 года министерство опубликовало проект указа президента России, согласно которому срок перехода на ПО устанавливается 1 января 2024 года, на оборудование — 1 января 2025 года, сообщает РБК.

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Банки просят продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

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Теги: банки, оборудование, ПО



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