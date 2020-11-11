В Реже пьяный хулиган избил до полусмерти случайного прохожего

28-летнему жителю города Режа предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, вечером 8 ноября пьяный злоумышленник, проходя мимо магазина на улице Калинина, встретил случайного прохожего. Без причин, он внезапно ударил его кулаком в голову, после чего продолжил наносить лежащему на земле потерпевшему удары ногами.

После вмешательства прохожих злоумышленник скрылся, скорую помощь вызвали очевидцы преступления. Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. Расследование продолжается.