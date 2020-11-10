В Петербурге суд не принял иск к Беглову с требованием коронавирусных выплат медикам из частных клиник

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал жительнице города Светлане Николаевой, которая пыталась подать административный иск к губернатору северной столицы Александру Беглову.

Николаева хотела через суд обязать губернатора принять решение о выплате коронавирусных надбавок медикам, работающим в частных медучреждениях, поскольку они тоже работают с пациентами с COVID-19.

"Суд отказал в принятии иска к производству, так как издание нормативного правового акта относится исключительно к компетенции органов исполнительной и законодательной власти. Принятие к производству требований о возложении обязанностей на губернатора вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям СПб будет являться нарушением конституционного принципа разделения властей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.