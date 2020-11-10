10 Ноября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Петербурге суд не принял иск к Беглову с требованием коронавирусных выплат медикам из частных клиник

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал жительнице города Светлане Николаевой, которая пыталась подать административный иск к губернатору северной столицы Александру Беглову.

Николаева хотела через суд обязать губернатора принять решение о выплате коронавирусных надбавок медикам, работающим в частных медучреждениях, поскольку они тоже работают с пациентами с COVID-19.

"Суд отказал в принятии иска к производству, так как издание нормативного правового акта относится исключительно к компетенции органов исполнительной и законодательной власти. Принятие к производству требований о возложении обязанностей на губернатора вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям СПб будет являться нарушением конституционного принципа разделения властей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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В Петербурге суд не принял иск к Беглову с требованием коронавирусных выплат медикам из частных клиник

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Теги: коронавирусные выплаты, частная медицина, александр беглов



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