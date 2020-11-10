Губернатор Приморья "продавил" свой вариант урегулирования конфликта вокруг Владивостокского порта

Сегодня четырехстороннее соглашение об урегулировании конфликта акционеров во Владивостокском морском торговом порту (ВМПТ) подписано в администрации Приморского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительственной структуры.

Кроме подписи губернатора Приморья Олега Кожемяко, на документе о принципах работы предприятия поставили свои "автографы" топ-менеджеры ВМТП, представители Дальневосточного морского пароходства (входит в группу FESCO) и руководители профсоюза рабочих порта.

Как пояснили в администрации Приморского края, соглашение закрепляет следующие пункты: урегулирование конфликтной ситуации на предприятии, установление партнерских отношений и развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон.

"Мы сделаем все, чтобы трудовой коллектив был уверен в сохранении своих рабочих мест, социальных гарантий. Соглашением предусматривается рост объема грузоперевозок, что позволит увеличить заработную плату сотрудникам", – подчеркнул губернатор Кожемяко.

В документе особо оговаривается, что менеджмент Владивостокского порта осуществляет предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответственности. Речь идет о развитии программ регионального спорта, поддержке хоккейного клуба "Адмирал", будет оказываться материальная поддержка медицинским учреждениям края.

Соглашение подписано на три года с возможностью пролонгации.

Ранее губернатор Олег Кожемяко представил собственный план разрешения конфликта между группами акционеров ВМТП на заседании чиновников Правительства России, очевидно, получил одобрение своим действиям. По решению членов комиссии управляющей компанией для Владивостокского порта на ближайшие годы станет госкорпорация "Росатом", компания имеет собственные интересы в перевалке и перевозки грузов для атомных электростанций за рубежом и в развитии Северного морского пути.

Накануне.RU рассказывало о конфликте собственников FESCO (Зиявутдин Магомедов, ныне пребывающий в СИЗО владелец группы “Сумма") и группой других акционеров порта Владивостока. Магомедова обвиняют в выводе активов и финансовых средств на сумму порядка 1 млрд долларов, сам он отрицает это деяние и заявлял о "попытке рейдерского захвата бизнеса". Летом и осенью прошли протестные акции группы докеров и рабочих порта, которые противились назначению нового руководства предприятием.