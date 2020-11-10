"Динамо" - "Спартак" и армейское дерби: итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России по футболу

Во вторник в Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, местом ее проведения стал стадион "Лужники". Арена принимала финальный матч Кубка рекордные восемь раз.

Пары участников определяли генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин. А ведущим жеребьевки стал известный футбольный комментатор Виктор Гусев.

В результате в 1/8 финала встретятся следующие пары:

"Локомотив" (Москва) - "Тамбов"

"Краснодар" - "Сочи"

"Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула)

ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск"

"Ростов" - "Ахмат" (Грозный)

"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург)

"Химки" - "Крылья Советов" (Самара).

Матчи данной стадии состоятся 20-21 февраля следующего года.

Напомним, в сезоне 2020/21 Кубок России был существенно реформирован: появилась стадия элитного раунда, которая закончилась 4 ноября.

Действующим победителем турнира является петербургский "Зенит", обыгравший в финале в Екатеринбурге подмосковные "Химки".