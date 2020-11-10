Росатом может построить в Белоруссии еще одну АЭС и исследовательский реактор

В Росатоме обсуждают с белорусскими властями строительство второй АЭС в этой стране. Об этом в ежегодном обращении к работникам атомной отрасли рассказал гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

"Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством Республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сообщил глава Росатома.

Ранее о возможности строительства второй белорусской АЭС говорил и Александр Лукашенко.