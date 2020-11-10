В Пермский край поступила новая партия вакцины против гриппа

В Пермский край поступила третья партия вакцины против гриппа для взрослых — 182 тыс. доз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

На сегодняшний день в регион поставлено более 1,1 млн доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения — свыше 767,5 тыс. доз, для детей — почти 373 тыс. доз. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.

Глава минздрава Оксана Мелехова подчеркнула, что этой осенью вакцинация имеет особое значение и связана с распространением COVID-19.

По ее словам, грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

"В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных центрах и в торговых центрах. Для удобства, вакцину можно поставить, не имея при себе полис ОМС", – прокомментировала Оксана Мелехова.