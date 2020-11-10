10 Ноября 2020
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Экономика Пермский край
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Прикамье рассчитывает потратить почти 15 миллиардов на борьбу с коронавирусом

В Пермском крае предусмотрено 14,8 млрд руб. только на профилактику коронавирусной инфекции. 8,8 млрд из них являются средствами федерального бюджета, 6 млрд – регионального и 4,5 млрд руб. - средства резервного фонда краевого правительства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Прикамья, 9,2 млрд из предусмотренных средств уже израсходовано. Так, основная часть – 6,6 млрд направлена на стимулирующие выплаты (3,5 млрд), оснащение и переоснащение коечного фонда (1,5 млрд), закупка средств индивидуальной защиты (0,9 млрд), закупка медоборудования (160 млн), закупка лекарств (97,8 млн) и проведение лабораторной диагностики (77,5 млн).

Сфера социальной поддержки и занятости населения включила в себя следующие расходы: выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса – 3,2 млрд, выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда – 0,8 млрд, поддержка педагогов за дистанционное обучение – 272,5 млн, продуктовые наборы малообеспеченным семьям – 94 млн руб.

Из 1,3 млрд руб., направленных на предотвращение ухудшения экономической ситуации в регионе связи с выпадающими доходами организаций, 250 млн пошли на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии, 75 млн – на сохранение занятости и оплату труда работников, осуществляющих экспорт, 957,5 млн – на возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами.

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Прикамье рассчитывает потратить почти 15 миллиардов на борьбу с коронавирусом

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Теги: Бюджет, расходы, коронавирус, поддержка



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