В выходные медики хотят провести в Москве пикет "Заплатите за COVID"

В Москве профсоюз медработников "Действие" собираются провести 11 и 12 октября пикет врачей "Заплатите за COVID". Аналогичные акции уже прошли в 15 населенных пунктах в десяти регионах. В 20 городах власти отказали в проведении согласованных пикетов. В акции протеста в столице собираются участвовать около 40 медработников, передает "Коммерсант".

Пока акцию в Москве профсоюзу не согласовали. Если власти откажут, медики намерены вставать в одиночные пикеты.

Медики требуют расширения круга получателей "ковидных" выплат, обещанных президентом в апреле, в том числе для санитарок и водителей, а также разъяснений Минздрава, который этот круг ограничил.

Между тем, выплаты в прежнем объеме Владимир Путин ранее продлил лишь на октябрь. В ноябре и декабре медики будут получать деньги уже только за "фактически отработанное время". Чтобы получить сегодняшнюю выплату в полном объеме, медику нужно будет отработать не менее 21 смены в месяц, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.