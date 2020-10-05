05 Октября 2020
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Загрязнение океана на Камчатке (2020) | Фото: instagram.com/snowave_kamchatka/Anton Morozov

Загрязнение на Камчатке, которое местные власти называют "шлейфом мутности", взял на контроль генпрокурор

Руководство Камчатского края начало комментировать ситуацию, сложившуюся в районе Халактырского пляжа. Ранее местные жители и туристы начали бить тревогу – вода в бухте стала мутной, спутниковые снимки показали загрязнение побережья, на пляжах были обнаружены мертвые обитатели океана.

Врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что река Налычева, на которую "пало подозрение" в возможном загрязнении океана, является особо охраняемой природной территорией, рядом, мол, нет никаких техногенных объектов.

"Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят", - заявил Кумарьков.

Снимок загрязнения у берегов Камчатки в октябре 2020 года. (2020)|Фото: Европейское космическое агентство / Greenpeace Россия

"Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет, и их никто никогда не найдет", - добавил врио министра.

Между тем, в соцсетях появились сообщения о расположении вверх по рекам, впадающим в загрязненную бухту, военных частей, также некоторые пользователи сообщили, что в августе и сентябре на побережье военные проводили учения.

Кумарьков также сообщил, что ситуацию под личный контроль взял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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Загрязнение на Камчатке, которое местные власти называют "шлейфом мутности", взял на контроль генпрокурор

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Теги: халактырский пляж, экологическая катастрофа, загрязнение, камчатка, региональные власти, генпрокурор



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