31 Октября 2020
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Политика В России Московская область
союз добровольцев Донбасса (2020) | Фото: vk.com/uniondonbass

Союз добровольцев Донбасса предложил кастрировать коррупционеров

Союз добровольцев Донбасса сегодня в Подмосковье провел шестой съезд. В связи с новой коронавирусной инфекцией открытие съезда прошло с соблюдением противоэпидемиологических требований и организацией онлайн-трансляции для региональных представителей организации.

В очном формате участие в мероприятии приняли 45 человек, в режиме онлайн-трансляции – 250 человек. Открыли съезд СДД председатель правления союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, руководитель союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук. Почетным гостем стал бизнесмен и владелец канала "Царьград" Константин Малофеев.

Перед официальным открытием, делегаты VI Съезда СДД были разбиты по секциям, в рамках которых проведены предварительные консультации, обсуждение текущих проблем и предварительное согласование позиций. Определили активистов, которые в последствии займут должности в структуре партии "Родина". Планируется вытроить взаимодействие и с другими партиями, разделяющими политический меморандум союза.

союз добровольцев Донбасса(2020)|Фото: vk.com/uniondonbass

союз добровольцев Донбасса(2020)|Фото: vk.com/uniondonbass

Сам политический меморандум состоит из нескольких пунктов. В части защиты прав русских добровольцев организация предлагает закрепить правовой статус "русского добровольца" в законодательстве РФ и защищать интересы добровольцев в парамилитарных конфликтах.

Для борьбы с коррупцией СДД предлагает запретить высшим чиновникам и их семьям лечиться и учиться за рубежом. Для детей высших чиновников предложено ввести запрет на работу в госслужбе, пока там работают родители, а также спустя три года после их увольнения с госслужбы.

Имущество коррупционеров предлагается изымать в пользу жилого фонда малоимущих и сирот. Одно из самых неоднозначных требований СДД - по борьбе с коррупцией - химическая кастрация для коррупционеров за их счет. Как бороться с коррупционерами-женщинами в меморандуме не уточняется.

союз добровольцев Донбасса(2020)|Фото: vk.com/uniondonbass

Для борьбы с бедностью организация предлагает ввести "полноценное пропорциональное налогообложение" и реорганизовать Пенсионный фонд. В частности, союз считает необходимым открыть Пенсионный банк, с созданием счета для каждого гражданина и "отчисление доли природной ренты. Формирование гарантированной "рентной" части пенсии и накопительной "заработанной".

"Оздоровление власти" союз добровольцев Донбасса предлагает вести за счет внедрения системы централизованного государственного планирования. Также предложено ввести "вотум народного доверия" для освобождения чиновников от должностей и привлечения к ответственности. Критерием оценки эффективности экономического властей предложено сделать "количество и качество новых предприятий, создание рабочих мест и роста зарплат".

Народное единство предлагается возрождать за счет запрета трудовой миграции, поддержки возвращения в Россию земляков из других стран, а также ввести понятие "соотечественники" в Конституцию РФ.

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Союз добровольцев Донбасса предложил кастрировать коррупционеров

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Теги: союз добровольцев донбасса, владислав сурков, константин малофеев, партия родина, кастрация, коррупция



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