Россиянка опровергла статью в WSJ, где ее назвали источником сведений "русского досье" на Трампа

Российская пиарщица Ольга Галкина опровергла информацию Wall Street Journal о том, что она являлась главным источником сведений для "русского досье" на Дональда Трампа.

"Я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так", - цитирует женщину РИА Новости.

Она уточнила, что сейчас находится в России. Также ей известно имя Игоря Данченко – она училась с ним в одной школе в Перми. Имя этого человека WSJ упоминает в связи с Кристофером Стилом, который, якобы, и составлял досье.

Американское издание считает, что Стил нанял Данченко, чтобы тот собрал в России компромат на Трампа. Данченко, якобы, обратился к однокласснице, а та, по мнению журналистов, обвинила бывшего работодателя – компанию Webzilla – в хакерской атаке на избирательную систему США в интересах Трампа. Позже прокуратура и спецслужбы США выяснили, что никаких доказательств такой атаки нет.