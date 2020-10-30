В рамках "народного" бюджета Воронежской области пройдет ремонт соцобъектов

Финансирования основных направлений соцсферы региона, степень участия профильных департаментов в нацпроектах и госпрограммах, проблемы и возможные пути их решения в этом направлении - в центре внимания нового состава Воронежского областного заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

Рабочие встречи проводились по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова перед нулевым чтением бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Задача этих совещаний - сформировать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования всех сфер региона.

"Наша основная задача – это устойчивый рост благосостояния и благополучия наших граждан. Поэтому мы должны обеспечить эффективное распределение средств по всем социально-значимым направлениям. Новый состав депутатов Воронежской областной Думы актуализирует формат взаимодействия с органами исполнительной власти региона. В том числе по вопросам, которые касаются формирования бюджета региона. В рамках этих рабочих консультаций депутаты обсуждают особенности формирования и расходования средств по различным направлениям, возможности дополнительного выделения финансирования. При этом обязательно будут учтены наказы избирателей. Это положительно скажется на качестве главного финансового документа региона, сделает бюджет по-настоящему народным", – уверен председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, такой формат работы депутаты регионального парламента планируют использовать ежеквартально.

Напомним, темой первой встречи было здравоохранение региона. На развитие медицинской сферы в 2021 году предварительно запланировано более 22 млрд рублей, 19 млрд из которых — средства регионального бюджета. Значительная часть средств предусмотрена также для реализации мероприятий в рамках нацпроектов и на закупку медикаментов. В ходе встречи было отмечено, что есть необходимость дополнительного финансирования строительства специализированных хирургических корпусов для пациентов с различными заболеваниями крови.

В ходе встречи с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в центре внимания оказался вопрос строительства новых объектов образования. В 2021 году будет завершено строительство трех школ в Новоусманском районе, к началу 2022 года планируется завершить строительство школы в Борисоглебске. Также в следующем году завершится строительство школы в Семилукском районе. Кроме того, завершится вторая очередь реконструкции Хреновской школы №1 в Бобровском районе. Также готова проектно-сметная документация по ряду объектов, которые планируется начать строить. Это две школы на 2850 и 1500 мест в Воронеже и две школы в Аннинском и Новохоперском районах. Одним из проблемных вопросов был обозначен дефицит средств в системе профобразования региона. По предварительным подсчетам специалистов, на обновление в течение нескольких лет мастерских в учреждениях среднего профобразования необходимо около 200 млн рублей в год. Часть средств предполагается получить за счет федеральных грантов, но их не хватит, чтобы полностью закрыть дефицит.

Ход реализации нацпроекта рассмотрели в ходе рабочего совещания, посвященного сфере культуры региона. Напомним - до конца года в Воронежской области будут введены в эксплуатацию три дома культуры: в селе Каширское (Каширский район), рабочем поселке Нижний Кисляй (Бутурлиновский район), селе Листопадовка (Грибановский район). В 2021 году предполагается на реализацию полномочий департамента культуры региона планируется направить 1,8 млрд рублей. Специалисты департамента отметили, что считают необходимым выделение дополнительных средств на обновление репертуара ряда воронежских театров и обновление музеев региона. Также предлагается в областную адресную инвестпрограмму на ближайшие годы включить проект реконструкции Воронежского театра оперы и балета, капремонт Воронежского концертного зала, строительство объектов в рамках развития Петровской набережной.

На встрече с руководством департамента труда и занятости Воронежской области парламентарии услышали актуальную информацию о ситуации на рынке труда. региона. На данный момент в органах службы занятости области зарегистрировано около 50 тысяч безработных, при этом, работодателями заявлена информация о наличии 22,5 тысяч вакантных рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составил 4,2%. Как было отмечено в ходе встречи, на рынке труда наметилась тенденция к увеличению числа граждан, снятых с учета, к концу года ситуация на рынке труда должна стабилизироваться.

На рабочем совещании, которое было посвящено развитию системы соцзащиты региона, было отмечено, что профильному департаменту предварительно одобрено выделение 12,2 млрд рублей из бюджета области на исполнение его полномочий.

Также парламентарии и специалисты системы соцзащиты обсуждали работу сети подведомственных департаменту учреждений соцзащиты. Шла речь и о дополнительном материально-техническом обеспечении, расширении штата специалистов в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Также были рассмотрены вопросы включения учреждений соцзащиты в региональную программу капремонта и строительства новых объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения жильем многодетных семей и перспективы предоставления мер соцподдержки более широкому кругу семей с детьми. Воронежские парламентарии также обсудили вопрос повышения возрастной планки матерей, которые смогут претендовать на выплату при рождении второго ребенка. Сейчас на предоставление единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка в Воронежской области могут рассчитывать женщины, не достигшие возраста 28 лет.

Также депутаты обсуждали на рабочей встрече план строительства спортсооружений в регионе.

В ближайшее время планируется провести серию встреч в уже показавшем свою эффективность формате депутатов Воронежской областной Думы с руководителями департаментов и управлений, входящих в промышленно-экономический блок правительства региона.