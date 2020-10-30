30 Октября 2020
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Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Конкурс на должность главы Норильска не состоялся - от участия отказались семь из восьми кандидатов

Конкурс по отбору на должность главы Норильска не состоялся, так как от участия в нем отказались семь из восьми ранее заявившихся кандидатов.

Поводом послужило обращение с призывом претендентов на должность мэра отказаться от участия в конкурсе. Накануне оно было размещено в открытых источниках одним из кандидатов, сообщили ТАСС в горсовете.

Теперь городской совет в течение 30 к дней должен принять решение о проведении нового конкурса.

Напомним, прежний мэр города Ринат Ахметчин ушел в отставку в конце июля. В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него. Ахметчина обвинили в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3. В октябре Норильский городской суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы.

После отставки Ахметчина исполнять его обязанности стал вице-мэр Николай Тимофеев. Первоначально он планировал принять участие в конкурсе, однако в октябре ушел на карантин из-за коронавируса в семье и сообщил, что не сможет сдать документы в конкурсную комиссию.

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Конкурс на должность главы Норильска не состоялся - от участия отказались семь из восьми кандидатов

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Теги: норильск, глава норильска, конкурс



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