30 Октября 2020
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Общество Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ближайший месяц - мэрия

Массово прививать москвичей от коронавируса начнут в течение месяца – после того, как в городские больницы и поликлиники поступит достаточное количество вакцины "Спутник V", рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только эта вакцина поступит, и я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей", - сообщила чиновница.

Также она сообщила о появившемся "хрупком равновесии" по количеству выписываемых и госпитализируемых с COVID-19.

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Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ближайший месяц - мэрия

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Теги: вакцинация, вакцина от коронавируса, анастасия ракова



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