Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ближайший месяц - мэрия

Массово прививать москвичей от коронавируса начнут в течение месяца – после того, как в городские больницы и поликлиники поступит достаточное количество вакцины "Спутник V", рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только эта вакцина поступит, и я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей", - сообщила чиновница.

Также она сообщила о появившемся "хрупком равновесии" по количеству выписываемых и госпитализируемых с COVID-19.