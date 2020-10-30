Жириновский призвал проверить религиозные школы в России

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал атаку подростка-фанатика на отдел полиции в Татарстане. Напомним, в результате ЧП был ранен полицейский, нападавший был убит.

По мнению лидера либерал-демократов, в случившемся есть "европейский след". "Это очень опасное явление, которое перебирается к нам из Европы. Они набрали мигрантов из арабских и африканских стран, а те привезли с собой экстремистские взгляды. Вот европейцы за это расплачиваются", - заявил Жириновский.

По мнению политика, в Россию такие идеи завозятся иностранными проповедниками. "Ведь по всей Средней Азии, в том числе в Казани, открыли 150 школ с иностранными проповедниками. Звучит красиво: образование, школа. Но в программу чуть-чуть добавляют яду – антихристианских настроений, антирусских настроений. И в результате на выходе мы получаем экстремистов, фанатиков, радикалов", - считает Жириновский.

Он призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература.

"Активнее проверять социальные сети тех, кто учится в таких школах и преподает. Вскрывать спящие ячейки. Следить за теми, кто чаще других выезжает на Ближний Восток, в арабские страны. Всё это признаки того, что человек становится фанатичным верующим, а это опасно", - полагает Жириновский.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что напавший на полицейских подросток состоял на учете как склонный к экстремизму (правда, в МВД уже опровергли данную информацию). А telegram-канал Life Shot сообщил, что отчим подростка был участником бандформирования, проходил подготовку в лагере Хаттаба, а в 2001 году был осуждён на 14 лет по статье "Диверсия" за подрыв газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" в Кировской области.